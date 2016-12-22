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Лезет из каждого утюга: Песков рассказал о яростной русофобии на Западе
Политика

Лезет из каждого утюга: Песков рассказал о яростной русофобии на Западе

Сегодня 15:13
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Песков рассказал о «яростной русофобии» на Западе

Москва, 22 декабря. В западных странах существуют серьезные проявления «яростной русофобии». Об этом журналистам заявил официальный представитель президента Российской Федерации Дмитрий Песков.

«Когда уже начинает бросаться в глаза всем такая яростная русофобия, которая из каждого утюга вылезает, то более-менее думающие люди встречают это с неприятием», — объяснил пресс-секретарь в эфире телеканала «Россия 24».

Напомним, ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко указала на то, что мировое сообщество пытается обвинить Россию «во всех смертных грехах».

Читайте по теме: Григорий Тищенко: Русофобская пропаганда больше всего поражает цинизмом в выборе тем. ФАН-ТВ

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