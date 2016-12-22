ДНР: ВСУ стянули к Ясиноватой гаубицы «Акация» и «Гвоздика»

Донецк, 22 декабря. Украинские силовики стянули в район Ясиноватой гаубицы «Акация» и «Гвоздика», заявил заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

В оперативном командовании отметили, что ВСУ продолжают стягивать к линии соприкосновения в Донбассе запрещенное минскими соглашениями вооружение.

«Наша разведка продолжает фиксировать усиление позиций ВСУ вблизи линии соприкосновения», — констатировал Басурин.

Так, около Ясиноватой в селах Тоненькое и Первомайское разведкой ДНР были выявлены места дислокации четырех 152-мм самоходных гаубиц «Акация» и трех 122-мм самоходных гаубиц «Гвоздика». Кроме того, в поселке Ивановка были найдены 15 украинских РСЗО «Град».

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