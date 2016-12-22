Савченко выгнали из украинской делегации в ПАСЕ

Киев, 22 декабря. Украинская Рада исключила из делегации от Украины в ПАСЕ депутата Надежду Савченко, ранее осужденную в РФ по делу об убийстве журналистов в Донбассе и помилованную Владимиром Путиным.

Украинская Рада приняла решение об исключении Савченко из членов делегации в ПАСЕ, за это проголосовали 237 парламентариев при минимуме в 226 голосов. Отметим, что Савченко была избрана вне квоты ради освобождения ее из заключения в РФ. Вследствие этого было нарушено равенство условий для остальных депутатов. По словам главы делегации Владимира Арьева, «Оппозиционный блок» выдвинул в ПАСЕ Вадима Новинского.