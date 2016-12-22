Пенсионер протаранил полицейский автомобиль на Урале

Красноуфимск, 22 декабря. В городе Красноуфимск Свердловской области машина с пенсионером за рулем врезалась в патрульный автомобиль ДПС. В результате ДТП пострадали два человека.

По предварительной версии, на улице Ачитской при выезде с автозаправки 61-летний водитель «Лады Калины» не пропустил служебную машину полиции, что и привело к столкновению. Предполагаемый виновник аварии получил ушиб грудной клетки, также помощь медиков понадобилась лейтенанту полиции, находившемуся на пассажирском сидении. Водитель патрульного автомобиля не пострадал.

«В отношении шофера «Лады Калины» составлен протокол по статьям «невыполнение требования ПДД уступить дорогу транспортному средству, пользующемуся преимущественным правом проезда» и «нарушение ПДД, повлекшее причинение вреда здоровью», — цитирует «URA.Ru» главу пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых.