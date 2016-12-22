Россия погасит советский долг перед Югославией

Москва, 22 декабря. Россия погасит долг СССР перед Югославией размером 125 млн долларов. Соответствующий проект соглашения одобрило российское правительство. Сам документ был опубликован на интернет-портале правовой информации. Как предполагается, проект должен быть подписан между правительством РФ и советом министров Боснии и Герцеговины.

Как говорится в тексте соглашения, обязательства СССР перед Югославией составляют 200 млн клиринговых долларов. Так, РФ вернет 125 млн долларов, при этом согласно договору между странами один клиринговый доллар равен 0,625 доллара США.

Россия должна будет перечислить 3% округу Брчко Боснии и Герцеговины, 10% — на нужды органов власти Боснии и Герцеговины, Сербской Республике — 29%, 58% — непосредственно Боснии и Герцеговине, пишет издание «Аргументы и факты».

Напомним, ранее бывший президент СССР Михаил Горбачев заявил, что не снимает с себя долю ответственности за распад Советского Союза.