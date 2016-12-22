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Зона боевых действий: зачем Киев снимает фальшивые фильмы про Крым
Политика

Зона боевых действий: зачем Киев снимает фальшивые фильмы про Крым

Сегодня 15:50
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Зона боевых действий: зачем Киев снимает фальшивые фильмы про Крым

Киев начал готовить фальшивые фото и видеодоказательства о притеснениях крымских татар в Крыму. Об этом рассказал журналистам заместитель главы комитета Госдумы по делам национальностей Руслан Бальбек. Кто стоит за этой непростой работой и какую цель преследуют недоброжелатели? Разбиралось Федеральное агентство новостей.

По словам Бальбека, за подготовкой неправдоподобных материалов стоят лидеры запрещенной в России и экстремистской организации «Меджлис крымско-татарского народа». Те малочисленные сторонники, что еще остались в Крыму, попытаются сделать всю работу: снять фильм о якобы угнетении крымских татар по религиозному и национальному признаку. Особенно в условиях, когда ни одна правозащитная организация толком не знает, как обстоит дело с жизнью мусульман и крымских татар на полуострове и готова поверить всему: даже настроениям имамов, которые как будто бы против российской власти. Никто не будет разбираться, если вместо имама на экране окажется какой-то экстремист или иной преступник. 

По словам эксперта ФАН, независимого политолога Владимира Джараллы, налицо использование технологий манипулирования, которые уже были успешно обкатаны на сирийском примере.

«Идет отработанный процесс. Что мы можем увидеть на видео? Какие-то попытки показать нечто, напоминающее зону боевых действий. Дело в том, что это совершенно легко проверяется, достаточно приехать в Крым любой официальной зарубежной делегации. Но самое интересное, что этих делегаций на полуострове мы не видим. Все обвинения в адрес России являются голословными, они построены на утверждениях, которые не проверены. Российские представители постоянно приглашают всех желающих в Крым для того, чтобы они все увидели своими глазами. Отсюда и такие смешные ситуации: люди прилетают в Крым и испытывают сильный шок. Оказывается, здесь нет колючей проволоки, патрулей на дороге, блокпостов и проверок. Вместо этого они видят мирный регион, который развивается, в котором идет строительство, где люди жалуются на повседневные заботы, как и в любом другом регионе. Получается такой театр теней», — комментирует собеседник.

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Он также уверен, что сейчас среди крымских татар идут серьезные процессы по осмыслению действительности, пониманию того, как вести себя дальше.

«Существует общий консенсус, что крымские татары не должны быть инструментом в руках кого бы то ни было. Это даже можно назвать национальной идеей. Поэтому еще большой вопрос, являются ли люди, которые тут будут действовать, сторонниками меджлиса. Очень может быть, что мы встретим тут немногочисленных украинских сторонников, которые в Крыму относятся к категории чуть ли не городских сумасшедших. Мы сталкиваемся с профессиональной подрывной деятельностью: это не любительство. Перед нами профессионалы, которые знают, зачем приезжают на полуостров и что они делают», — продолжает Джаралла.

В связи с тем, что сейчас на границе наконец-то установлен серьезный контроль и внимательно проверяются по базам данных все, кто приезжает в Крым, то некоторые почему-то начинают заезжать на полуостров со стороны материка. То есть, со стороны Украины.

«Такие будущие фильмы только подтверждают: Крым сейчас нужен не для санкций, а по другим причинам. Представители украинского руководства пытаются доказать свою нужность и полезность западным партнерам. Это те люди, кто сейчас опасается за свою судьбу в связи с изменениями настроений и политической обстановки в США и странах Европы. Сейчас вопрос санкций стоит даже на втором плане, потому что понятно, что он будет обсуждаться независимо от этих обстоятельств», — добавляет эксперт.

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Дмитрий Пятов
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