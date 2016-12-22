ДНР: ВСУ обстрелами повредили школу в Докучаевске и дома в Дебальцево

Донецк, 22 декабря. Украинские военные после провалившейся атаки под Дебальцево усилили минометный и артиллерийский огонь по жилым кварталам республики, сообщает оперативное командование ДНР.

Замначальника Народной милиции ДНР Эдуард Басурин отметил, что украинские силовики вымещают свою злобу на мирных жителях Донбасса после полного провала атаки под Дебальцево. Из-за неспособности противостоять подразделениям ДНР украинские военные наносят массовые удары по площадям в надежде зацепить хоть кого-то. В результате обстрелов ВСУ были повреждены два жилых дома в Дебальцево, а также школа и три частных дома в Докучаевске.