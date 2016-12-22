Шойгу покажет Путину уникальную военную клинику в Петербурге

Санкт-Петербург, 22 декабря. Министр обороны России Сергей Шойгу пригласил президента РФ Владимира Путина посетить открытие уникальной клиники Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова в Петербурге.

«В следующем году разрешите пригласить вас, Владимир Владимирович, на открытие многопрофильной клиники Военно-медицинской академии имени Кирова. По своим возможностям она стала самой уникальной в стране», — отметил он, выступая на заседании коллегии Минобороны.

По словам Шойгу, открытие клиники позволит выйти на новый уровень образования и медицины, а также повысить значимость медицинской академии имени Кирова.