Песков напомнил, что проблема допинга в спорте актуальна во всем мире

Москва, 22 декабря. Проблемы допинга в спорте актуальны во всем мире, а не только в России. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Данные, которые вскрылись, свидетельствуют о том, что речь не идет о каком-то допинговом кризисе, связанном с нашей страной, скорее, в кризисе находится общемировая система борьбы с допингом», — пояснил Песков в комментарии «Интерфаксу».

Стоит напомнить, что накануне была озвучена вторая часть доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена о допинге в России. Во второй части доклада Макларена фигурирует список из 31 российского биатлониста, которые якобы использовали допинг.