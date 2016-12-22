Дамаск, 22 декабря. Освобождение Алеппо является не только победой Сирии, но и всех тех, кто противостоит терроризму, заявил президент САР Башар Асад.

Асад обратил внимание, что освобождение Алеппо от боевиков играет важную роль в борьбе с терроризмом. По словам сирийского президента, это событие стало «победой не только для Сирии, но и для всех тех, кто вносит эффективный вклад в борьбу с террористами, в первую очередь, России и Ирана».

На встрече с замглавы МИД Ирана Хосейном Джабери Ансари Асад обсудил дипломатические усилия по прекращению «навязанной сирийскому народу войны с бандами террористов», а также результаты встречи в Москве представителей России, Турции и Ирана.

«В Алеппо потерпели провал планы всех государств, враждебных сирийского народу, которые использовали террор для достижения своих целей», — заметил президент Сирии.

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