ДНР: ВСУ предприняли попытку прорыва на юге Донбасса

Донецк, 22 декабря. ВСУ предприняли попытку прорыва на южном участке фронта в Донецкой народной республике, заявил заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.
Басурин рассказал об очередной попытке киевских военнослужащих прорваться через позиции ВС ДНР.
«Украинские военные предприняли попытку прорыва позиций ДНР на южном участке фронта, воспользовавшись погодными условиями — густым туманом», — обратил внимание представитель оперативного командования ДНР.
По словам военного представителя республики, что попытка ВСУ оказалась неудачной.
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