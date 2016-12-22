Мужчина погиб на охоте в Подмосковье, нечаянно выстрелив из ружья в бедро

Москва, 22 декабря. В Подмосковье охотник нечаянно выстрелил себе в бедро и скончался от полученного ранения, сообщила пресс-служба ГСУ СК РФ по региону.

По официальной версии, 59-летний житель Истринского района во время охоты по неосторожности выстрелил себе в правое бедро. Медики госпитализировали мужчину, но спасти не смогли — он умер в карете скорой помощи. Обстоятельства его гибели выясняются в рамках доследственной проверки, сообщает «Подмосковье сегодня».

Добавим, ранее в городе Качканар погиб мужчина, который угодил головой в медвежий капкан. По словам родственников погибшего, он был заядлым охотником.