Патриарх Кирилл назвал Карлова мучеником, который войдет в историю России

Москва, 22 декабря. В столичном храме Христа Спасителя проходит отпевание российского дипломата Андрея Карлова, застреленного в Анкаре в понедельник. Религиозное мероприятие проводит патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Ранее глава государства Владимир Путин простился с погибшим послом на траурной церемонии в здании российского МИД. В настоящий момент в храме Христа Спасителя проходит отпевание Карлова, которое совершает патриарх Московский и всея Руси Кирилл. По словам духовного лица, он знал дипломата лично. Когда Карлов представлял дипломатические интересы России в КНДР в 2001-2006 годах, то оказал содействие строительству православного храма.

«Жизнь Андрея Геннадьевича завершилась трагически. Он войдет в историю нашего Отечества как посол России, погибший на боевом посту», — сказал патриарх Кирилл, добавив, что Карлов является мучеником.