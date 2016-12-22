Ракка: сирийская армия выбила боевиков из «столицы ИГ»

Ракка (Сирия), 22 декабря. Ракка, так называемая сирийская «столица ИГ», подверглась решительной атаке курдов и сирийских солдат. Это заслуга сирийской армии и курдского ополчения.

18 декабря курды прорвались к водохранилищу «Аль-Асад», окружив большую группу боевиков запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) на западе провинции Ракка. Позже зона контроля была расширена, что не дало террористам пробраться в город Ракка.

20 декабря боевики попытались пойти в наступление на селения Сагул и Маджбан. При перестрелке экстремисты начали терпеть большие потери. Террористы начали отступать, оставляя село за селом.

За сутки были звчищены 57 населенных пунктов в блокированном районе, противник был полностью выбит. Уничтожены, по разным данным, от 15 до 18 боевиков. Уничтожены две единицы бронетехники боевиков.