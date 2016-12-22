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Шойгу: Оснащенность ВС РФ новым вооружением в 2017 году превысит 60%
Россия

Шойгу: Оснащенность ВС РФ новым вооружением в 2017 году превысит 60%

Сегодня 14:44
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Шойгу: Оснащенность ВС РФ новым вооружением в 2017 году превысит 60%

Москва, 22 декабря. Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу заявил, что оснащенность Вооруженных сил России новым вооружением в 2017 году должна составить более 60%.

«Обеспечить своевременное размещение и неукоснительное исполнение заданий гособоронзаказа 2017 года и выйти на оснащенность Вооруженных сил современным вооружением и техникой в частях постоянной готовности более 60%», — подчеркнул он, выступая на расширенном заседании коллегии Минобороны.

Как рассказал генерал армии, рост поставок в войска нового вооружения и техники составил 5% согласно выполнению государственного оборонного заказа. В результате  оснащенность частей постоянной готовности ВС РФ современными образцами доведена до 58,3%, отметил глава Минобороны.

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Ранее министр обороны сообщил, что армия РФ в 2017 году получит свыше 900 танков и бронированных машин, а также 170 воздушных средств.

 

 

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Тимур Румянцев
#россия #шойгу #армия #вооружение
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