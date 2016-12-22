Минтранс РФ сообщил об увеличении тарифа по системе «Платон»

Москва, 22 декабря. В 2017 году тариф по системе взимания платы с большегрузного транспорта «Платон» будет увеличен сразу в два раза. Об этом журналистам в четверг сообщил министр транспорта Российской Федерации Максим Соколов.

«Пора переходить на новый тариф. Сейчас это 1 рубль 53 копейки, необходимо переходить на 3,06 рубля», — объяснил глава ведомства.

Соколов также указал на то, что нужно сформировать равные условия для использования дорог всеми видами транспорта. Однако сейчас на модернизацию дорожной сети РФ тратятся бюджетные средства.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин потребовал соблюдать осторожность при индексации тарифов по системе «Платон».

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