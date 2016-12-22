Главу завода из группы «Адамас» подозревают в неуплате 5 млрд рублей налогов

Москва, 22 декабря. Следователи Главного следственного управления СК России по Москве возбудили дело в отношении гендиректора ООО «Столичный ювелирный завод», который входит в группу «Адамас», о неуплате налогов на сумму 5 млрд рублей. В настоящий момент там проходят обыски. Об этом сообщили в четверг в Следственном комитете России.

Согласно версии следствия, на протяжении двух лет, начиная с 2012 года и заканчивая 2014 годом, подозреваемый, действуя совместно с неопределенными лицами из числа руководства и сотрудников предприятия, которое входит в группу сети ювелирных магазинов фирмы «Адамас», с целью неуплаты налогов в особо крупном размере вступил в сговор и сформировал преступную схему.

По информации ведомства, он (подозреваемый) создал фальшивый документооборот с более чем 50 конторами-однодневками, руководство ювелирной компании стояло за обеспечением получения ювелирных металлов через банк, минуя уплату налога на добавленную стоимость, а также якобы купило ювелирные изделия у липовых организаций.