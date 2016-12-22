FAN-TV Лента новостей
Главу завода из группы «Адамас» подозревают в неуплате 5 млрд рублей налогов
Происшествия

Главу завода из группы «Адамас» подозревают в неуплате 5 млрд рублей налогов

Сегодня 14:39
101

Гендиректор ювелирной фирмы «Адамас» подозревается в неуплате 5 млрд налогов

Москва, 22 декабря. Следователи Главного следственного управления СК России по Москве возбудили дело в отношении гендиректора ООО «Столичный ювелирный завод», который входит в группу «Адамас», о неуплате налогов на сумму 5 млрд рублей. В настоящий момент там проходят обыски. Об этом сообщили в четверг в Следственном комитете России.

Согласно версии следствия, на протяжении двух лет, начиная с 2012 года и заканчивая 2014 годом, подозреваемый, действуя совместно с неопределенными лицами из числа руководства и сотрудников предприятия, которое входит в группу сети ювелирных магазинов фирмы «Адамас», с целью неуплаты налогов в особо крупном размере вступил в сговор и сформировал преступную схему.

По информации ведомства, он (подозреваемый) создал фальшивый документооборот с более чем 50 конторами-однодневками, руководство ювелирной компании стояло за обеспечением получения ювелирных металлов через банк, минуя уплату налога на добавленную стоимость, а также якобы купило ювелирные изделия у липовых организаций.

комментарии
Дана Балан
Новости партнеров
Эксклюзив

Сирия новости 22 декабря 2016 16.30: ССА обстреляли жилые кварталы Алеппо, в ходе теракта ИГИЛ в Ираке погибли 25 человек

Сегодня 16:30
2

Среди чужих: как русские Смешарики уживаются в США с Симпсонами и Гриффинами

Сегодня 16:05
89

Сирия сегодня: Шойгу об операции ВКС РФ, сроки эвакуации жителей восточного Алеппо

Сегодня 15:52
79

Зона боевых действий: зачем Киев снимает фальшивые фильмы про Крым

Сегодня 15:50
168

Что ждет Пальмиру: интервью с военным экспертом Кошкиным

Сегодня 15:41
259
Показать еще
Прямая трансляция

Путин, Си Цзиньпин и «28 панфиловцев»: премию «Человек года» вручили в Москве. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Сирия новости 22 декабря 2016 16.30: ССА обстреляли жилые кварталы Алеппо, в ходе теракта ИГИЛ в Ираке погибли 25 человек

16:30

Донбасс: миссия ОБСЕ заявила о резком увеличении количества обстрелов

16:28

Турецкая армия уничтожила 160 боевиков ИГ на севере Сирии

16:25

Минобороны РФ предоставило семьям военных два новых дома в Москве

16:25

Британские нанотехнологи слепили снеговика тоньше человеческого волоса

16:22

Самолеты НАТО и США следили за Калининградской областью и Крымом

16:22

Взыскатели долгов в РФ нашли способ обойти антиколлекторский закон

16:21

МиГ-23 разбился в Ливии

16:16

Захарченко призвал защитить «кровь Донбасса» от посягательств Киева

16:15

Освобожденный от террористов Алеппо столкнулся с новым вызовом

16:15

Турецкая армия потеряла 16 военнослужащих за сутки в боях с ИГ в Сирии

16:14

Командующий Черноморским флотом рассказал о миссии ВМФ РФ в Сирии

16:11
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2016 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Сирия новости 22 декабря 2016 16.30: ССА обстреляли жилые кварталы Алеппо, в ходе теракта ИГИЛ в Ираке погибли 25 человек
Читать
Закрыть