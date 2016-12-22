Караулову признали виновной в попытке примкнуть к ИГ

Москва, 22 декабря. Московскую студентку Варвару Караулову, которая попыталась уехать в Сирию, чтобы примкнуть к боевикам «Исламского государства», признали виновной. Такое решение в четверг вынес Московский окружной военный суд.

«Иванова (Караулова сменила фамилию после своей депортации в Россию — прим. ФАН), являясь сторонницей радикальных исламских взглядов, решила принять участие в деятельности террористической организации», — отметил судья.

Отметим, что прокуратура просила суд назначить девушке наказание в виде пяти лет лишения свободы и штрафа в размере 150 тыс. рублей. Террористическая организация «Исламское государство» (ДАИШ), которая контролирует часть территорий Ирака и Сирии, официально запрещена в России.