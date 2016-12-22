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Почти две сотни раненых жителей Алеппо доставили в турецкие больницы
Политика

Почти две сотни раненых жителей Алеппо доставили в турецкие больницы

Сегодня 15:13
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Почти две сотни раненых жителей Алеппо доставили в турецкие больницы

Алеппо, 22 декабря. Почти две сотни раненых жителей Алеппо доставили на лечение в больницы турецкой провинции Хатай на юге страны.

Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым сообщил об эвакуации из Алеппо порядка 40 тысяч жителей. В МККК добавили, что из города вывезены все больные и раненые, общее число которых составляет 182 человека. Из них 80 были переведены в турецкие больницы, 23 выписали, 15 раненым помочь не удалось.

В четверг, 22 декабря, сотрудник Красного полумесяца на пункте эвакуации в Рамусе сообщил, что вывод экстремистов с семьями из Алеппо может завершиться уже сегодня.

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Катерина Михайлиди
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