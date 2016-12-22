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Донбасс: ВСУ вымещают злобу на мирных жителях Дебальцево из-за бессилия
Новороссия

Донбасс: ВСУ вымещают злобу на мирных жителях Дебальцево из-за бессилия

Сегодня 14:33
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Донбасс: ВСУ вымещают злобу на мирных жителях Дебальцево из-за бессилия

Донецк, 22 декабря. Оперативное командование ДНР расценивает действия ВСУ под Дебальцево как признак бессилия, заявил заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

Представитель ДНР прокомментировал действия ВСУ на дебальцевском направлении.

«После катастрофического провала попытки ВСУ захватить высоту под Светлодарском, связанного с большими потерями в живой силе и технике, украинские каратели в бессильной злобе активизировали целенаправленные минометные и артиллерийские обстрелы по жилым кварталам населенных пунктов», — рассказали в оперативном командовании ДНР.

По словам Басурина, эти действия показывает неспособность ВСУ осуществить свой план по захвату окрестностей Дебальцево.

«Таким образом, украинская сторона расписывается в своей неспособности противостоять нашим подразделениям и вымещает злобу на мирных гражданах», — заключил Басурин.

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Катерина Тимошенская
#эдуард басурин
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