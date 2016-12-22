Песков поставил точку в дискуссии о государственной цензуре

Москва, 22 декабря. Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков считает закрытой дискуссию о якобы государственной цензуре в области культуры.

Как отметил Песков, Кремль считает данную дискуссию исчерпанной, поскольку весьма много уже было сказано по этому поводу. Официальный представитель Кремля также отметил, что строить какие-либо обобщающие заявления о наличие цензуры или о сгущении красок относительно цензуры кажется нечестным, поскольку такого нет в России.

«В то же время нельзя молчать про ту ответственность, которую несут и деятели культуры, которые используют государственные деньги, например, при съемках фильмов», — добавил он.

Кроме того, он подчеркнул, что ответственность в данной ситуации должна ложиться на плечи обеих сторон.