Доверие россиян к Путину продолжает расти

Москва, 22 декабря. Более 60% граждан России доверяют президенту Владимиру Путину. Об этом сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

По данным ВЦИОМ, деятельность Владимира Путина на посту президента РФ одобряют 85,8% граждан России.

«В рейтинге доверия политикам показатели Владимира Путина продолжают расти: согласно данным последнего опроса, это 61,3%», — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что второе место в рейтинге доверия политикам занимает глава МИД Сергей Лавров (14,4%), третье — премьер-министр Дмитрий Медведев (13,7%), на четвертом глава Минобороны Сергей Шойгу (12,1). Всероссийский опрос ВЦИОМ проведен 17-18 декабря.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев призвал парламентариев «не транжирить» рейтинг доверия россиян к Госдуме, который в настоящее время растет.