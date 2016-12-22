Шойгу рассказал об искоренении дедовщины в армии

Москва, 22 декабря. Дедовщина в русской армии постепенно уходит в прошлое. Такое заявление сделал в четверг министр обороны России Сергей Шойгу.

По его словам, только за последний год число неуставных отношений сократилось более, чем на треть.

«Количество случаев неуставных взаимоотношений в этом году снизилось на 34%», — отметил он, выступая на расширенной коллегии Минобороны.

Ранее сообщалось о том, что в России разработали мобильное приложение для борьбы с дедовщиной в армии. Если призывник подвергается издевательствам или насилию со стороны сослуживцев, он может нажать тревожную кнопку на телефоне, сообщает «Национальная служба новостей».