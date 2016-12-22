Суд Киева «разрешил» Генпрокуратуре обыскать здание администрации президента РФ

Киев, 22 декабря. Печерский суд Киева решил предоставить следователям доступ к вещам и документам в здании администрации президента России в рамках дела экс-президента Украины Виктора Януковича.

Киевский суд разрешил предоставить доступ следователю Генпрокуратуры к вещам и документам, имеющим отношение к делу бывшего президента Виктора Януковича. Согласно документу суда, эти вещи находятся в здании президентской администрации в Москве. Речь идет о якобы имевшем место обращении Януковича в Кремль.

Напомним, что ранее суд Киева поддержал требование Генпрокурора Украины Игоря Луценко об аресте Януковича. В то же время защитники экс-президента, потребовали привлечь Луценко к уголовной ответственности за передачу недостоверной информации о Януковиче. В настоящий момент в РФ рассматривается дело о признании событий 2014 года на Украине в качестве госпереворота.