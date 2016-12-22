Шойгу рассказал, за счет чего Минобороны сэкономило миллиарды рублей

Москва, 22 декабря. Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу заявил, что военное ведомство сэкономило миллиарды рублей благодаря внедрению современных приборов учета.

Так, на заседании коллегии Минобороны России генерал армии сообщил, что в 729 столовых установлены системы контроля питания, 800 млн рублей было сэкономлено. Кроме того, снижение расходов на 3,5 миллиарда рублей принесла установка на объектах Минобороны 118 тысяч приборов учета коммунальных ресурсов. На 108 миллионов рублей снизил затраты на выработку тепловой энергии перевод 28 котельных с твердого и жидкого топлива на природный газ, добавил министр.

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Напомним, ранее Шойгу заявил, что дедовщина в российской армии постепенно уходит в прошлое.