Донецк, 22 декабря. Оперативное командование Донецкой Народной Республики сообщило о новых повреждениях домов и инфраструктуры в ДНР после обстрелов украинских силовиков.

Обстрелам ВСУ подверглись как минимум 12 населенных пунктов ДНР, среди них замкомандующего Эдуард Басурин назвал Донецк, Докучаевск, Ясиноватую, Горловку, Старомихайловку, Зайцево и Спартак. Артиллерийские и минометные обстрелы украинских военных повредили девять строений и жилых домов в Крутой Балке и других населенных пунктах республики. ВСУ намеренно стараются вывести из строя жизненно важные объекты инфраструктуры ДНР, после очередного обстрела без электричества остались жители Еленовки, Новомарьевки и Саханки.