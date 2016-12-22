Донбасс: ВСУ нанесли почти 1000 ударов по ДНР за сутки

Донецк, 22 декабря. Украинские силовики 968 раз нарушили режим тишины в ДНР за последние сутки, заявил заместитель командующего оперативным командование ДНР Эдуард Басурин.

По данным военного ведомства ДНР, ВСУ выпустили по городам и селам республики 67 артиллерийских снарядов калибрами 122 и 152 мм, а также 297 мин калибрами 82 и 120 мм. Кроме того, украинские военнослужащие выпустили 544 боеприпаса из различных типов гранатометов и осуществили 2 танковых выстрела.

«За прошедшие сутки украинские боевики 968 раз нарушили режим прекращения огня», — констатировал Басурин.

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