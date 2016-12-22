Появилось видео момента взрыва возле станции метро «Коломенская»

Москва, 22 декабря. В Сети опубликовали видеозапись, на которой четко виден момент взрыва у станции метрополитена «Коломенская» в Москве.

На видео видно, как стекла павильона на станции выбило взрывной волной. Отметим, что сам вестибюль от взрыва не пострадал. В настоящее время следователи работают на месте чрезвычайного происшествия.

Напомним, сегодня утром в переходе у метро «Коломенская» произошел взрыв баллона. После этого в вестибюле начался пожар. Согласно информации источников, пострадали семь человек, четверо из них — работники фирмы «Рост-Е».