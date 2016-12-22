Москва, 22 декабря. Россия научилась противостоять информационной войне. Так прокомментировал постановочных кадры якобы бомбардировок мирного населения ВКС РФ в Сирии пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Информационная война идет полным ходом, мы все существуем в атмосфере информационной войны. Дело в том, что по мере развития технологий кратно увеличивается объем, скорость передачи информации, палитра инструментов, которые доводят информацию до потребителей», — заявил Песков телеканалу «Россия 24».

По его словам, параллельно с этим растет число непрофессиональной и некачественной информации, а также количество желающих использовать ее преступных целях, однако Россия научилась противостоять информационной угрозе.

Читайте также: Девочка с лжефотографий из Алеппо рассказала о съемках с «дядей Мустафой»