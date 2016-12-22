Минобороны РФ стоит сразу пять ракетных «Каракуртов»

Санкт-Петербург, 22 декабря. В субботу на судостроительном заводе в Санкт-Петербурге будет заложен пятый малый ракетный корабль проекта 22800 «Каракурт».

Приказом главкома ВМФ РФ корабль получит наименование «Буря». Сейчас в Петербурге ведется строительство трех малых ракетных кораблей этого проекта, получившие имена «Ураган», «Тайфун» и «Шквал», еще один МРК «Шторм» строится на заводе «Море» в Феодосии. Военно-морской флот планирует заказать строительство 18 кораблей проекта «Каракурт». Эти корабли вооружены высокоточными ракетными комплексами «Калибр», комплексами морского базирования «Панцирь» и универсальной артиллерийской установкой.