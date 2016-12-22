Шойгу сообщил об увеличении числа контрактников в российской армии

Москва, 22 декабря. В 2016 году количество российских военнослужащих, которые проходят службу по контракту на должностях солдат и сержантов, возросло на 32 тысячи человек. Об этом рассказал министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу.

Он также указал на то, что ведомство пытается решить проблему численности военнослужащих, состоящих в распоряжении. По данным Шойгу,их содержание обходилось бюджету в 32 миллиарда рублей ежегодно.

Напомним, ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу проинформировал о том, что в 2017 году российская армия получит 905 новых танков.

Читайте по теме: Шойгу: Россия испытала 160 новых образцов вооружения в ходе операции в Сирии