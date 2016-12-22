Тело главного аудитора НАТО нашли с простреленной головой в Бельгии

Брюссель, 22 декабря. Главного аудитора НАТО Ив Шанделона обнаружили мертвым в бельгийском городе Анден. Как сообщается в СМИ, мужчина скончался от огнестрельного ранения головы.

По версии журналистов, 60-летний аудитор мог покончить жизнь самоубийством, однако родственники погибшего отказываются верить в эту версию. Известно, что на имя Шанделона были зарегистрированы три единицы оружия. Однако оружие, которое лежало рядом с его телом, не было зарегистрировано на его имя. Более того, по неподтвержденной информации, незадолго до смерти он рассказывал знакомым о странных звонках.

В круг обязанностей главного аудитора альянса входило противодействие финансированию боевиков. Обстоятельства и причины случившегося выясняют правоохранительные органы Бельгии.