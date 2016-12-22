Шойгу рассказал, когда завершится строительство железной дороги в обход Украины

Москва, 22 декабря. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу рассказал о сроках завершения строительства железной дороги в обход Украины, в которых задействованы железнодорожные войска.

Согласно плану строительство железной дороги в обход Украины будет завершено к сентябрю 2017 года, заявил министр российского оборонного ведомства. По словам Сергея Шойгу, в настоящий момент железнодорожные войска ведут строительство в районе Журавка-Миллерово. «Земляное полотно дороги готово, объем работ составил 9 млн кубических метров. Уложено 23 км полотна из 84», - прокомментировал Шойгу. Отметим, что ранее замминистра Дмитрий Булгаков заявлял о начале работы железной дороги с августа будущего года.