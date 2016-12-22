Шойгу сообщил об упразднении Спецстроя

Москва, 22 декабря. Российские власти упраздняют Федеральное агентство федерального строительства (Спецстрой). Об этом в четверг заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«Спецстрой России упраздняется, вместо него созданы восемь федеральных государственных унитарных предприятий, которые выполняют задачи строительства только специальных объектов Минобороны», — отметил он.

Напомним, что Спецстрой был учрежден в 1951 году. Ведомство занималось специальным и дорожным строительством в интересах обороны и безопасности государства. Спецстрой находился в ведении министерства обороны России и подчинялся непосредственно президенту Российской Федерации.