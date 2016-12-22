Актриса Инна Чурикова попала в больницу с переломами

Москва, 22 декабря. Народная артистка СССР Инна Чурикова госпитализирована в больницу с переломами.

Актриса была доставлена в клинику в ночь с 21 на 22 декабря. По предварительным данным, Чурикова получила травму после неудачного падения.

Как рассказал заместитель директора «Ленкома» Сергей Вольтер, Чурикова упала перед входом в здание и сломала обе руки.

Ране сообщалось, что актриса Юлия Борисова госпитализирована в Москве из-за серьезной болезни. 91-летней артистке стало плохо. Женщина вызвала скорую помощь. Осмотрев ее, врачи приняли решение немедленно госпитализировать Борисову. По информации источников в медицинских кругах, у нее нашли серьезное заболевание.