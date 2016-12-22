Пока еще есть время: каким будет ответ Обамы на мнимые хакерские атаки из России

Министр национальной безопасности США Джей Джонсон сообщил, что в его ведомстве уже готовят ответ на «российские хакерские атаки» против американских выборов. Впрочем, отметил Джонсон, этот ответ может быть и асимметричным: он не обязательно произойдет в киберпространстве и будет сопряжен с ответной хакерской атакой США против России.

«Рассматривается ряд мер, как сказал президент США. И ответ необязательно должен быть в той же форме. Ряд мер обсуждается в данный момент, и мы весьма тщательно обдумываем их», — заявляет министр.

Напомним, что последние несколько месяцев — начиная с самих выборов — американские власти на разные голоса обвиняют Россию в нанесении удара по системе безопасности Демократической партии США. Россия категорически отвергает данные обвинения. Не поддерживают их и избранный президент Дональд Трамп. Более того, даже большинство американских экспертов, как кажется, настроены по отношению к этим обвинениям весьма скептически. До тех пор, пока спецслужбы не представят доказательства причастности России к кибератакам, многие из них склонны считать, что утечка была специально подстроена одним из разочаровавшихся в Клинтон представителей Демократической партии.

В любом случае, все это, как мы видим, не мешает министерству национальной безопасности США готовиться к «ответной» атаке на Россию. Если не в киберпространстве, то где она произойдет? Следует ли РФ опасаться чего-то со стороны ведомства Джея Джонсона? С этими вопросами Федеральное агентство новостей обратилось к Алексею Макаркину, политологу, заместителю директора Центра политических технологий.

В США, считает эксперт, вовсе неспроста начали говорить об асимметричном ответе на «хакерскую атаку России». Симметричный ответ — хакерская атака с целью похитить, а затем обнародовать какие-то российские государственные секреты — сработал бы крайне плохо. Все же возможности американцев для аналогичных ответных действий весьма ограничены. США не могут просто взять и «взломать» что-то в России. Ведь если какие-то добытые американскими хакерами секреты затем будут предъявлены российской и мировой общественности, то эффект от такого разоблачения будет минимален.

«Американцы уже так много всего предъявили российской общественности, что та полностью перестала доверять любым поступающим от них сведениям. Чем больше американцы кого-то обвиняют, тем больше российская общественность считает все эти обвинения лживыми. Тут можно вспомнить хотя бы скандал по поводу допинга. Он был воспринят российским обществом как попытка забрать у нашей страны спортивные соревнования, как агрессия против нас», — поясняет Макаркин.

Каким, в таком случае, может быть асимметричный ответ? «В западных СМИ ходят слухи, что США планируют вскрыть какие-то секретные счета России за границей. Но — даже если такие счета вдруг имеются — для того, чтобы их вскрыть, их надо еще отыскать. Это вопрос времени, а его у администрации Обамы не так много. Есть еще и проблема банковской тайны, того, кто будет вскрывать эти счета. Если это будут американские госорганы — то это будет скандал. Если какая-то анонимная группа мстителей, то после недавнего заявления министра нацбезопасности США нетрудно будет догадаться, кто на самом деле за ними стоит. Все сразу вспомнят сегодняшнее заявление, и у анонимных мстителей сразу появятся какие-то анкетные очертания», — продолжает политолог.

В любом случае, какие бы ответные действия сейчас не обдумывали Обама и его министр национальной безопасности, два фактора играют против них, резюмирует эксперт. Во-первых, это — как то уже было сказано — время. Администрации Обамы осталось меньше месяца. Когда придет его время, генерал Келли, которому предстоит сменить Джонсона на посту министра национальной безопасности, вряд ли даже вспомнит о каких-то «хакерских атаках России на американские выборы».

Во-вторых, следует понимать, что, несмотря на все обвинения Обамы и его людей, в американских спецслужбах до сих пор отсутствует консенсус по поводу того, а была ли вообще эта хакерская атака со стороны России.

«ЦРУ говорит, что РФ виновата. ФБР — что доказательств нет. Сейчас, вроде бы, они сближают свои позиции, тем не менее, когда достигнутый ими консенсус будет представлен общественности — ще неизвестно. Какое-то реальное решение об ответе России может быть принято только после этого, но опять-таки все это требует времени. Вряд ли такой консенсус может быть достигнут за ближайший месяц. Значит, у Обамы не осталось времени на реакцию», — подводит итог Алексей Макаркин.