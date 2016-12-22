Песков: Нельзя бороться с коррупцией в режиме «по секрету всему свету»

Москва, 22 декабря. Действия по борьбе с коррупцией должны быть публичными, однако при этом носить дискретный характер. Об этом в четверг заявил пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков.

По словам официального представителя Кремля, естественно, те меры, которые предпринимаются для борьбы с коррупцией, они должны все же носить публичный, однако более дискретный характер. Песков отметил, что этого требует и серьезность темы, а также уровень попадающих под подозрение людей.

Он также напомнил слова главы российского государства, который говорил о том, что нужно делать все пошагово, не снижая обороты, однако не делать этого в режиме «по секрету всему свету».