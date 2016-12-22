Шойгу рассказал о создании сплошного противоракетного щита России

Москва, 22 декабря. В России успешно завершено создание сплошной радиолокационной системы предупреждения о ракетном нападении. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе расширенного заседания коллегии Минобороны.

Он пояснил, что недавно завершились государственные испытания новых радиолокационных станций, которые базируются в Орске, Барнауле и Енисейске. Ожидается, что они заступят на боевое дежурство в начале 2017 года. Также в настоящее время специалисты завершают модернизацию трех действующих радиолокационных станций в Барановичах, Мурманске и Печоре.

«Все это позволило впервые в истории новой России создать по периметру наших границ сплошное радиолокационное поле систем предупреждения о ракетном нападении на всех стратегических воздушно-космических направлениях», — заявил Шойгу.

Ранее сообщалось, что в 2017 году состоятся учения войск противовоздушной обороны стран СНГ «Боевое содружество-2017». Учения состоятся в августе-сентябре 2017 года на территории Казахстана и Российской Федерации.