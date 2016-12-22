Песков: Обаме легче демонизировать Путина, чем подводить итоги президентства

Москва, 22 декабря. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что действующему президенту Соединенных Штатов Бараку Обаме проще обвинять Россию в кибератаках, чем подводить итоги своего президентства. Обвинения в кибертатаках представитель Кремля назвал «полным абсурдом».

Так, отвечая на вопрос об обвинениях со стороны США в хакерских атаках, Песков сказал: «Легче всего насаждать образ какого-то дьявольского врага и демонизировать, например, нашу с вами страну и нашего с вами лидера президента Путина».

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Напомним, ранее министерства национальной безопасности США Джей Джонсон заявлял, что ответ на кибератаки на институты Демократической партии США, ответственность за которые Вашингтон пытается приписать Москве, необязательно осуществят в киберпространстве.