ЛНР: под Дебальцево идут ожесточенные бои

Луганск, 22 декабря. Ожесточенные бои идут под Дебальцево из-за очередного нападения со стороны ВСУ, заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР майор Андрей Марочко.

Марочко напомнил, что ВСУ за последние сутки 15 раз нарушили режим тишины, выпустив по ЛНР свыше 300 мин и 130 артснарядов, в том числе и калибром 152 мм.

«Обстановка вдоль линии соприкосновения остается напряженной, но контролируемой, — обратил внимание представитель народной милиции. — На дебальцевском направлении продолжаются ожесточенные бои».

«Обращаюсь к украинскому преступному командованию, что все попытки такого рода будут заканчиваться для вооруженных сил Украины только поражением, подумайте о людях, которых вы убиваете», — заявил Марочко.

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