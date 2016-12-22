Корабль ВМФ РФ «Перекоп» покинул порт Болгарии и взял курс на Новороссийск

Варна, 22 декабря. Учебный корабль «Перекоп» после ремонта в болгарском порту Варна вернется в Новороссийскую военно-морскую базу.

За время ремонта на учебном корабле были обновлены и автоматизированы штурманские классы, а также установлены учебные тренажеры и аппараты безбатарейной телефонии. Учебный корабль «Перекоп» является важнейшим средством в подготовке моряков, отметили в командовании Военно-морского флота России, еще до того, как моряки получат офицерские погоны, они должны почувствовать под ногами палубу корабля и сходить в дальний поход. В Новороссийске «Перекоп» подготовится к межфлотскому переходу на Балтийский флот.