Дамаск: сирийские солдаты рассказали об освобожденном от боевиков пригороде Дарайя

Дамаск, 22 декабря. Сирийские войска взяли под контроль пригород Дарайя, защитив таким образом столицу Сирии Дамаск. Боевики контролировали пригород несколько лет, обстреливая Дамаск и угрожая жителям.

В рамках операции по освобождению Дарайи тысячи человек согласились сложить оружие и вернуться к мирной жизни. Пригород Дамаска боевики готовили как основной фортпост для наступления на Дамаск. При осмотре освобожденного от террористов пригорода выяснилось, что город опустошен и полностью разрушен.

В местном христианском храме террористы держали скот, храм теперь нужно восстанавливать не один год. Три тысячи боевиков вернулись к мирной жизни. Четыре тысячи боевиков с семьями отправились в сторону провинции Идлиб.

Ранее Газета.Ru сообщала, что в районе пригорода Дарайя также расположены отряды вооруженной сирийской оппозиции.