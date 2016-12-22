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Шойгу рассказал о планах Минобороны по перевооружению армии на 2017 год
Политика

Шойгу рассказал о планах Минобороны по перевооружению армии на 2017 год

Вчера 13:53
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Шойгу рассказал о планах Минобороны по перевооружению армии на 2017 год

Москва, 22 декабря. Армия Российской Федерации в будущем году получит свыше 900 танков и бронированных машин, а также 170 воздушных средств. Об этом заявил в четверг министр обороны России Сергей Шойгу.

По словам главы Минобороны, армию обеспечат 905 танками, а также современными бронированными транспортными средствами. Воздушно-космические силы России примут на вооружение 170 новых и модернизированных летательных аппаратов, также будут перевооружены четыре зенитных ракетных полка на систему С-400. Боевой флот получит восемь надводных кораблей и девять боевых катеров.

«Необходимо обеспечить прием в эксплуатацию и постановку на боевое дежурство трех РЛС высокой заводской готовности в Енисейске, Орске, а также в Барнауле», — подытожил министр.

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Дана Балан
#сергей шойгу
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