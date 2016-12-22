Шойгу: Россия испытала 160 новых образцов вооружения в ходе операции в Сирии

Москва, 22 декабря. Российские военные протестировали 160 новых образцов вооружения в ходе операции в Сирии. Такое заявление сделал в четверг министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«162 образца современного и модернизированного вооружения апробировано в ходе боевых действий в Сирии. Они показали высокую эффективность», — отметил он.

В частности, речь идет об авиационных комплексах Су-30СМ, Су-34, вертолетах Ми-28Н и Ка-52, а также высокоточных боеприпасах.

Напомним, что российская военная операция в Сирии продолжается с осени 2015 года, когда президент САР Башар Асад официально обратился к Москве с просьбой об оказании военной помощи.