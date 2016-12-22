Москва призвала Киев к ответу за шутки над гибелью россиян от «Боярышника»



Москва, 22 декабря. Российское внешнеполитическое ведомство опубликовало в Facebook обращение к властям Киева в связи с публикациями посла Украины в Финляндии Андрея Олефирова «веселых картинок» на тему массового отравления россиян «Боярышником».

Украинский дипломат Андрей Олефиров разместил в соцсетях картинки, высмеивающие гибель россиян от отравления поддельным «Боярышником». «Не скажете, зачем украинские послы в социальных сетях публикуют «веселые картинки» на тему массового отравления в Иркутске поддельным спиртосодержащим средством «Боярышник»? — адресует свое сообщение МИД к украинским властям.

Речь идет об украинском президенте Петре Порошенко, главе правительства Владимире Гройсмане, МИД Украины и министерству культуры. Напомним, что от контрафактного препарата в Иркутске погибли более 70 человек.