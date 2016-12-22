Шойгу назвал приоритеты России в военном сотрудничестве

Москва, 22 декабря. Российская Федерация предпочитает наращивать военное сотрудничество со странами СНГ, ОДКБ и ШОС. Об этом заявил сегодня глава министерства обороны России Сергей Шойгу.

По словам министра, для России приоритетными в наращивании сотрудничества в военной сфере являются партнеры по ОДКБ, СНГ и ШОС. В настоящее время уже подписаны восемь международных договоров в различных областях взаимодействия со странами-участниками СНГ, отметил он.

Шойгу также констатировал, что активными темпами развивалось военно-техническое сотрудничество со странами Азии, добавив, что тщательное внимание уделялось традиционным стратегическим партнерам, среди которых Китай и Индия.