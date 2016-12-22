Путин: Россия сильнее любого агрессора, но расслабляться нельзя

Москва, 22 декабря. Президент России Владимир Путин считает, что РФ сильнее любого потенциального агрессора, однако военнослужащим нашей страны все равно нужно проявлять бдительность.

«Нам еще много предстоит сделать, вместе с тем, уже сегодня с учетом очень многих факторов, включая не только военные, но и историю нашу, географию, внутреннее состояние российского общества, можно с уверенностью сказать: на сегодня мы сильнее любого потенциального агрессора», — сказал Путин на итоговой коллегии Минобороны РФ.

Российский лидер добавил, что нынешняя ситуация может измениться, если будут допущены сбои в модернизации армии и военнослужащие РФ позволят себе расслабиться.

Ранее глава государства поблагодарил командование и личный состав ВС России за добросовестную службу. По его словам, отечественная армия успешно справляется с поставленными задачами.

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