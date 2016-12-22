Шойгу сравнил НАТО с фашистской Германией

Москва, 22 декабря. Североатлантический альянс (НАТО) в два раза нарастил интенсивность военных учений, которые имеют антироссийскую направленность. Об этом в четверг заявил министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу.

Так, на полигоне Солсбери-Плейн Вооруженные силы Великобритании задействовали российские танки и форму.

«Последний раз такой метод обучения войск применяла фашистская Германия. В годы Великой Отечественной войны», — подчеркнул Шойгу.

Напомним, ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу указал на то, что Москва отслеживает деятельность НАТО у российских границ.

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