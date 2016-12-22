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Шойгу: РФ усилит военные группировки на западном и арктическом направлениях
Россия

Шойгу: РФ усилит военные группировки на западном и арктическом направлениях

Сегодня 13:57
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Шойгу: РФ усилит военные группировки на западном и арктическом направлениях

Москва, 22 декабря. Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу заявил, что уже в 2017 году военное ведомство усилит группировки войск на арктическом, юго-западном и западном направлениях.

«Принять меры по усилению группировок войск на западном, юго-западном и арктическом стратегических направлениях, обеспечить своевременное размещение и неукоснительное исполнение заданий гособоронзаказа 2017 года», — подчеркнул генерал армии на итоговой коллегии российского военного ведомства.

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Напомним, ранее глава Минобороны РФ прокомментировал деятельность НАТО у российских морских границ, отметив интенсивность разведки.

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Тимур Румянцев
#россия #шойгу #армия
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