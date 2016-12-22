Путин поручил Минобороны перевооружить ВС РФ минимум на 70% к 2021 году

Москва, 22 декабря. Доля современных вооружений и военной техники в Вооруженных силах РФ к 2021 году должна составить не менее 70 процентов.

Об этом президент России Владимир Путин рассказал на коллегии министерства обороны страны. По словам главы государства, санкции за срыв контрактов в этой сфере должны быть максимально строгими.

Путин поручил Минобороны РФ контролировать все мероприятия гособорнзакахза.

Ранее глава ведомства Сергей Шойгу отчитался о пополнении ВМФ РФ новыми кораблями. Он сообщил, что ВМФ РФ пополнили две подлодки, 24 корабля и суда обеспечения.